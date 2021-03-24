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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

600 مواطن تلقوا لقاح كورونا بالغربية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:36 ص
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، أن 600 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرًا يوميًا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقي يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.

وأضاف وكيل الوزارة، يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.

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