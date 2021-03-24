إلزام المقيمين في العاصمة الكمبودية و4 أقاليم بارتداء الكمامات

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الأربعاء أنه يجب على المتواجدين في العاصمة وأربعة أقاليم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.وأشار البيان إلى أن بنوم بنه وأقاليم سيم رياب وبري فينج وكاندال وكامبونج سوم تعتبر مناطق انتقال عدوى مرتبطة بالتفشي الحالي لفيروس كورونا.وجاء في البيان أنه بناءً على ذلك "يجب على المقيمين في هذه الأماكن ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".ويأتي هذا البيان بعد الإعلان عن قانون جديد لزيادة العقوبات على من لا يتبعون قواعد الصحة العامة المرتبطة باحتواء فيروس كورونا.ويمكن أن تصل عقوبة عدم ارتداء الكمامة إلى دفع غرامة تتراوح ما بين 50 و250 دولارًا.وتشهد كمبوديا تفشيًا لفيروس كورونا يطلق عليه محليًا "حدث 20 فبراير"، وهو توقيت اكتشاف بؤرة التفشي.