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محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط راكب كولومبي حاول تهريب أدوية بمطار القاهرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:10 ص
متهم
متهم
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تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من علب الأدوية، أخفاها راكب كولومبي الجنسية داخل حقائبه وعلى جسده.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، اشتبه في راكب كولومبي الجنسية، بسبب تكرار التردد على مطار القاهرة 3 مرات شهريا، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود علب تكرارية، وتم ضبط 216 أمبول علاج لضمور العضلات "غالي الثمن" على جسده وداخل حقائبه.

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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