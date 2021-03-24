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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: أمامنا عدة أسابيع صعبة بسبب كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:18 ص
جيرالد دارمانين
جيرالد دارمانين
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" أن فرنسا لا يزال أمامها عدة أسابيع صعبة لأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يأخذ مرة أخرى نوعًا من التوسع والذي وصفه بـ"الأمر المقلق للغاية".

ودعا "دارمانين" في حديث خاص لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء الفرنسيين على وجه الخصوص إلى الحد من التجمعات في عطلات نهاية الأسبوع وإقامة عزومات عائلية قادمة.

وأكد الوزير الفرنسي أنه لن يكون هناك تخفيف للقيود المفروضة من قبل السلطات الفرنسية خلال عطلة عيد الفصح المقبلة في البلاد.. موضحًا أنه يمكن إقامة الشعائر الدينية في إطار حظر التجوال المفروض أي قبل الساعة السابعة مساءً (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن الشرطة وقوات الدرك سيتم إدراجهم ضمن قائمة المواطنين ذوي الأولوية مثل المعلمين للتطعيم بلقاح ضد "كوفيد-19"، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر أبريل المقبل.. مشيرًا إلى أنهم يعتبرون ضمن المهن المعرضة للخطر في مواجهة الفيروس، وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت عن تسجيل 343 وفاة و15 ألفًا و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهر التقرير اليومي للوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92 ألفًا و621، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و289 و395، وأن عدد الذين يتلقون العلاج في غرف العناية الفائقة زاد بواقع 142 حالة ليرتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 2021 وهو أربعة آلاف و548 مريضًا.

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