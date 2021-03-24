اليونان ترحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن وتدعو لتنفيذها

رحبت اليونان، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، داعية كافة الأطراف لتنفيذها، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.بين تفاؤل حذر وترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات في الأزمة اليمنية، تنوعت آراء خبراء ومتخصصون في الشأن اليمني بشأن المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لإنهاء أزمة اليمن التي دخلت عامها السابع.وبينما عبر بعض الخبراء عن توقعهم بأن يقبل الحوثيون المبادرة بشكل مبدئي، كفرصة لالتقاط الأنفاس بعد اشتداد حصارهم في عدة مناطق يمنية، توقع آخرون أن تراوغ جماعة الحوثي بقبول المبادرة ثم التراجع عنها مستقبلا.وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض: "نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي والكرة الآن في ملعب الحوثيين".