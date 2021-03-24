والد الشهيد أحمد أبو العطا يطالب بوضع قصته في «الاختيار 2»

ناشد محمد أبو العطا، والد الشهيد طيار الرائد أحمد أبو العطا، بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار 2، اليوم الأربعاء، بإدراج واقعة سقوط الطائرة التي كان يستقلها ابنه الشهيد وبصحبته 5 من زملائه من ضمن الأحداث التي يعرضها المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.وأشار والد الشهيد في بيان نشره على صفحته على فيس بوك، إلى أن مسلسل الاختيار 1 تجاهل الإشارة إلى واقعة الطائرة ولو بشكل سريع يستغرق لحظات، لافتًا إلى أن كل ما يطلبه هو الإشارة للواقعة بجانب قصة المسلسل الرئيسية أيا كان مضمونها ولو بصورة عابرة.وأكد أن ملحمة ابنة الشهيد هي قصة متكاملة ملهمة لكل صناع الدراما والسينما تستحق معالجتها سينمائيًا وتليفزيونيًا كقصة مستقلة بذاتها في عمل فني، خاصة صيحات النطق بالشهادتين المسجلة بصوت شهداء الطائرة وهم ينطقون بها أثناء سقوط الطائرة.يشار إلى أن الطائرة سقطت في سيناء يوم 25 يناير 2014 بعد استهدافها من قبل مجموعة من العناصر التكفيرية، مما أدى إلى استشهاد طاقم الطائرة بالكامل.