محافظ مطروح: الانتهاء من حفر بئر مشندت العميق بسيوة بـ 8 ملايين جنيه

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في بيان إعلامي له، الانتهاء من حفر بئر مشندت العميق بواحة سيوة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، في إطار تطوير قطاع الري بالواحة ضمن خطة متكاملة لتطوير الواحة تنمويا وسياحيا، وسط فرحة كبيرة من المزارعين وشيوخ القبائل وأهالي قرية المراقي.وأوضح العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم تفقد أعمال تفجير بئر مشندت العميق بعمق 908 أمتار، والمستهدف منه ري مساحات أراضي زراعية بمساحة تقدر بحوالي ٤٠٠ فدان.وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري، حيث المستهدف حفر ١٢ بئرا مع إغلاق الآبار الملحة.