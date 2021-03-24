رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية يعتمد مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:00 ص
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
طباعة
اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى 5 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل، و٢٣ مايو ٢٠٢١، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦ و٢٧ مايو.

وأهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

الإعدام شنقًا لـ«سفاح الجيزة» في قتل صديقه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

موعد إجازة شم النسيم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية