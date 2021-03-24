طردته شقيقته من المنزل.. لم شمل مسن وبناته بعد تشردهم بشوارع كفر الشيخ (صور)

ظل محمد عثمان، البالغ من العمر 72 عاما ابن محافظة البحيرة، مشردا طيلة 15 عاما في شوارع مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن قامت شقيقته بالاستيلاء على منزل العائلة بحجة أن والدتهم قد قامت بكتابته باسمها قبل وفاتها، فلم يجد الحاج محمد سوى الشارع حتى استقر به الحال مشردا في شوارع دسوق، ليس هو فقط فحسب بل ومعه ابنتيه سامية وأحلام من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتسرد ميادة الدالي، عضو جمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ وعضو في حملة المحافظة لإيواء المشردين، تفاصيل القصة خلال حديثها لـ"الدستور" قائلة: "عثرنا على عم محمد مشردا في شوارع دسوق وتحديدا بالميدان الإبراهيمي وبالكشف والتقصي عرفنا أنه قد قضى 15 عاما في شوارع الميدان يفترش الأرصفة لينام ويتسول ويأكل من الشارع على الرغم من كبر سنه وعدم مقدرته على المشي بشكل طبيعي، وعلى الفور تعاملنا معه وأخبرنا أنه من محافظة البحيرة وأن شقيقته التي كانت تقوم برعاية والدته قد قامت بالاستيلاء على المنزل بعد وفاة والدتهم، مؤكدة أن والدتهم قد كتبت لها البيت الذين يقيمون فيه".وتابعت الدالي: وقتها لم يجد عم محمد حلا سوى مغادرة المنزل واللجوء للشارع على الرغم أنه كان لديه 4 بنات، وأصبح متسولا في الشوارع حتى استقر به الوضع بشوارع دسوق، ولحقت به ابنتيه سامية وأحلام وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصبحتا أيضا مشردتين في الشوارع لمدة 10 سنوات، وعثرنا عليهما أيضا وكانا بقرى دسوق، وقمنا بإلحاقهما بالمؤسسة التي تم إيداع الوالد بها.وكشفت أن الوالد حرص أن يكون في استقبال بناته لدى وصولهم دار الإيواء، إذ قام بتقبيل أيديهم لحظة لقائهم وأجهشوا جميعا في البكاء.