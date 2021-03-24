مشاورات مكثفة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالكونغو حول القضايا القارية

اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، زيارة عمل لمدة يومين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء عن الاتحاد الأفريقي أن رئيس المفوضية استقبله الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وعقد فقي مشاورات مكثفة حول جدول أعمال القضايا القارية.