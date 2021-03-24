الصين تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء مباحثات

نقلت قناة "العربية" التلفزيونية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في مقابلة إن الحكومة الصينية تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في الصين.كما عبر وانغ، الذي بدأ هذا الأسبوع جولة في الشرق الأوسط، خلال المقابلة عن دعمه لمبادرة أعلنتها السعودية يوم الاثنين لإنهاء الحرب في اليمن.