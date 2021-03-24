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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
الرئيس السيسي يستقبل نظيره البوروندي بقصر الاتحادية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:02 ص
السيسي
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يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بقصر الاتحادية.
وسنوافيكم بالتفاصيل.
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