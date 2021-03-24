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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8861 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:07 ص
كورونا
كورونا
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سجلت روسيا 8 آلاف و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 4 ملايين و483 ألفًا و471 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مضيفًا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1431 إصابة من الإصابات الجديدة و53 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ807 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 535 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن 10 آلاف و355 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في روسيا إلى 4 ملايين و98 ألفًا و400 شخص.. موضحًا أنه تم تسجيل 401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 96 ألفًا و219 شخصًا.

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