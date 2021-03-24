شركة تنمية نفط عُمان توقع عقودا خدمية بـ4 مليارات دولار

وقّعت شركة تنمية نفط عُمان اليوم الأربعاء عقودًا خدمية رئيسية بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي، تشمل أعمال إنجاز المشاريع والصيانة والجاهزية في شمال منطقة امتياز الشركة وجنوبها.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن العقود، التي وُقّعت مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة الخدمات الفنية الخاصة، تتضمن تصميم وتنفيذ أكثر من 200 مشروع داخل المحطات، ومن المقرر أن تستمر لمدة سبع سنوات مع خيار التمديد لثلاث سنوات أخرى.ووفق الوكالة، ستتضاعف مستويات التعمين الحالية على مدى مدة سريان هذه العقود، لتسهم بذلك في إيجاد عدة آلاف من فرص العمل الإضافية للعُمانيين، مع التركيز على الوظائف الماهرة والوظائف الإشرافية والهندسية.