قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

اتشحت قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور، بالسواد، حزنًا على وفاة طفل في الصف الخامس الابتدائي أثناء اللهو بمنزله، بعدما تعلق قماشة كانت بيده في الشباك وأنهت حياته وسط صدمة من الأسرة.ذكر أيمن الشابوري، جار الطفل، أن حالة من الحزن عمت على زاوية جروان عقب سماع نبأ وفاة الطفل "م، أ،ب" في الصف الخامس الإبتدائي، بعدما كان يلهو داخل المنزل وتعلق من رقبته بقطعة قماش كان يلعب بها، مشيرًا إلى رؤية إحدى جيرانه للطفل وهي من اكتشفت الوفاة.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة طفل يدعى "م، أ،ب" مشنوقًا في منزله بقرية زاوية جروان بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبالانتقال والفحص تبين أن حدوث مشكلة بين الطفل وأسرته وهو ما جعله يفكر في تعزيز نفسه لديهم، فقرر أن يقوم بربط نفسه في الشباك ولم يكن يقصد الانتحار.