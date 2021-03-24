«الداخلية» تضبط 13 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 13140 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13050 شخصًا.واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 90 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 630 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 169 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1147 شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.