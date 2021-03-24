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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أمريكى: التهديدات الإيرانية ليست الأولى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:08 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأربعاء، عن عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، أن التقارير الإيرانية التي تتضمن الإعداد لاعتداءات على قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية في العاصمة واشنطن، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يجب أن تتخذ على محمل الجد.

وأوضح كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، جيم ريش، أن هذه التقارير دليل على ضرورة أن تربط إدارة الرئيس جو بايدن أي مفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي بملف دعم طهران للإرهاب"، مؤكدًا أنه سيضغط على الإدارة لوضع شروط أقسى على إيران.

كما أضاف ريش: هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تقارير بأن الإيرانيين يحاولون استهداف مسئولين في العاصمة الأمريكية.

وكان اثنان من كبار مسئولي المخابرات الأمريكية قد ذكرا في وقت سابق أن إيران وجهت تهديدات ضد قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية في العاصمة الأمريكية، وضد نائب رئيس أركان الجيش.

ولفت المسئولان إلى أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير الماضي أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش شن "هجمات على غرار المدمرة يو إس إس كول"، ضد قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في أكتوبر 2000 عندما توقف قارب صغير إلى جانب المدمرة الأمريكية باليمن في ميناء عدن، وقتل في الهجوم 17 بحارًا.

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