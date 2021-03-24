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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 9 حالات تعدٍّ على حرم النيل بكفرشكر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:11 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 9 حالات تعدٍّ بناء مخالفة على حرم النيل بالحوشة بميت الدريج بمركز ومدينة كفرشكر، وذلك ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفرشكر.

وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على حرم النيل بنطاق مركز ومدينة كفرشكر ووجه بإزالتها، مؤكدًا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وتم التنسيق مع كل المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذًا للقانون وفرض هيبة الدولة، موضحًا أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ انطلاق الموجه يوم السبت الماضي فقد قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الامن وحماية النيل لمنع أي تعديات من قبل بعض المخالفين للقانون، حيث تمت إزالة 76 حالة تعدٍّ بمساحة 3676م2. 

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أولًا بأول، مؤكدًا استمرار ومواصلة شن حملات لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حماية النيل بمدن وقري المحافظة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

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