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محمد العسيري

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تفسير حلم البكاء في المنام للشاب والفتاة العزباء.. إليك التفاصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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من المسائل التى تحظى ببحث كبير عليها من جانب المواطنين تفسير حلم البكاء في المنام، حيث يختلف من شخص لآخر، وتعددت التفسيرات حول البكاء في المنام، ولكن ابن سيرين، له النصيب الأكبر من هذه التفسيرات حيث يبحث عنه المواطنين بكثافة لأنها تعتبر الأقرب للصواب، كما أنه يأتي بالتفسير على كافة الحالات، ويعتبر البكاء من الأمور غير محمودة لدى البعض، ومن الأمور المحمود لدى البعض الآخر.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة تفسير حلم البكاء في المنام، لابن سيرين وفقا للرؤية والشخص.

تفسير حلم البكاء في المنام للشاب والفتاة العزباء

جاء تفسير ابن سيرين، أن حلم البكاء على أنه سرور يدخل حياة الإنسان، أما إذا كان البكاء بصوت مرتفع كالصراخ المصاحب بلطم أو ندب، فهو بالطبع يدل على الحزن والبكاء، وقد يدل على حدوث مصيبة لأهل المكان والجميل، ولكن البكاء بالدموع فقط  فيدل على إزاحة الهموم أو نزول المطر، وأحيانًا يدل هذا البكاء على العمر المديد. 

تفسير البكاء في المنام للعزباء

قال ابن سيرين إن الفتاة العزباء إذا رأت أنها تبكي بدموع كثيرة دليل على المشقة والتعب الذي سيحل عليها قريباً، بينما لو رأت العزباء دموعا كثيرة في منامها دون صراخ أو صوت عال في البكاء فهذا دليل على الفرج الذي ستسعد به عن قريب ومن خلاله ستشعر بالراحة النفسية والبدنية.

تفسير حلم البكاء بحرقة في المنام للشاب

تختلف رؤية البكاء في الحلم، والبكاء في الحياة العادية فهو التخلص من المشاعر السلبية التي تصيب الإنسان بسبب فعل ما، أو فقد عزيز، أو لأى سبب أخر، وتعدد التفسيرات والشرح من كافة علماء الاجتماع والنفس وعلماء تفسير الأحلام،  فقد جاء في تفسير ابن سيرين، إذا شاهد الشاب نفسه يبكي في المنام ، فهذا دلالة على أنه سيتزوج في وقت قريب أو سيرزقه الله بالسفر في الدولة التي يسعى إليها.

بينما يشير بكاء الشاب في الحلم الى أنه سيحصل على السماح من شخص كان قد غضب منه في الحقيقة، وأما رؤية الشاب لنفسه يبكي في المنام مع إصدار صوت النحيب إشارة إلى رؤية غير جيدة، اذ انه غير مستحب إصدار صوت العويل أو النحيب في الحلم، أو البكاء على ميت في جنازة فتعتبر رؤية غير محمودة في تأويلها.

وهذا التفسير بالنسبة للشباب والفتيات اللاتي لم يسبقن لهن الزواج، فهو على حسب الحالة، وفي كثيرًا من الأحيان تكون رؤية البكاء محمود لصاحبها، فهى تخليص من أمور يعاني منها في حياته.

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