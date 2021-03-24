أولى عروض المسرح المتنقل بقرية دمو بالفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى عروض "المسرح المتنقل" بالوحدة المحلية بقرية دمو بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية.تضمنت الاحتفالية فقرة فنية لفرقة مواويل بدار الأوبرا المصرية ومواويل تراثية وشعبية للفنانين عبد الرحمن بلالا وسيد إمام وسط تفاعل من الحضور، أعقبها عرض لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، وغردت فيها بأجمل أغنيات الزمن الجميل.وتضمنت فقرات غناء فردي وجماعي، بجانب عرض فقرة إنشاد ديني لموهبة من أبناء دمو الشاب عبد الله أحمد إمام، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية ومسابقات بين الطلاب واستماع بعض المواهب.