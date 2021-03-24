كوريا الشمالية تعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي «استفزازًا سياسيًا دنيئًا»

أدانت كوريا الشمالية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري على كبار مسئولي بيونغ يانغ لانتهاكهم حقوق الإنسان، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء" ناجم عن "أسلوب ذهاني في التفكير".وفرضت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات قانونية موجودة في ست دول- بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية- بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.وأثار هذا القرار غضب بكين ونزاعًا دبلوماسيًا بين الصين الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ودان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإجراءات معتبرًا أنها "أدوات سياسية كارثية" أثارها "التناقض العنيد للاتحاد الأوروبي المقترن بأسلوب ذهاني في التفكير".