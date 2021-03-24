رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره البوروندي بقصر الاتحادية

عالم

كوريا الشمالية تعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي «استفزازًا سياسيًا دنيئًا»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:56 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
وكالات
طباعة
أدانت كوريا الشمالية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري على كبار مسئولي بيونغ يانغ لانتهاكهم حقوق الإنسان، معتبرة أنها "استفزاز سياسي دنيء" ناجم عن "أسلوب ذهاني في التفكير".

وفرضت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات قانونية موجودة في ست دول- بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية- بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأثار هذا القرار غضب بكين ونزاعًا دبلوماسيًا بين الصين الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ودان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإجراءات معتبرًا أنها "أدوات سياسية كارثية" أثارها "التناقض العنيد للاتحاد الأوروبي المقترن بأسلوب ذهاني في التفكير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2021

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا

الأحد.. تكريم «أمهات السينما» في احتفال «محبي الأطرش» بعيد الأم