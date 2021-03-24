بعد تصدرها الترند.. الرياضة والأعشاب سر جمال هنادي مهنا

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



هنادي منها

إطلالات هنادي منها



تعتبر هنادي مهنا واحدة من أبرز الفنانات علي الساحة الآن، وتتمتع بملامح جذابة وجسم كارفي مما جعلها تتربع على عرش الموضة، وجعل الكثير من الفتيات يتابعنها، حيث أن إطلالتها عصرية ومناسبة لعدد كبير من الفتيات، اللاتي تفضل دائما البساطة في اختياراتها.







هنادي مهنا

ظهورها من الناحية الجمالية



تفضل هنادي مهنا اللوك الترابي في المكياج، حيث أنه من أكثر اللوكات التي تظهر بها وتبرز جمالها بشكل كبير.

وتعتمد هنادي على تسريحات الشعر البسيطة، حيث أنها دائما ما تظهر بشعر كستنائي منسدل.





هنادي مهنا

النظام الغذائي لهنادي



تتبع هنادي مهنا نظام غذائي متكامل بحسب تصريحاتها، ومن أبرز خطوات هذا النظام:

- ممارسة الرياضة يوميا.

- البعد عن الخبز بكل أنواعه.

- لا تتناول وجبة العشاء.

- تناول الأعشاب على مدار اليوم.

- تناول ما يقرب عن 4 لتر من الماء يوميا.

- لا تتناول السكريات إلا في المناسبات فقط.



ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات هنادي مهنا.

