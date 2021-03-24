فوز 3 باحثين من أسيوط في مسابقة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، فوز ثلاثة من الباحثين من أبناء الجامعة خلال مشاركتهم في مسابقة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية للعام 20202021.حيث حصلت الدكتورة دعاء صلاح رياض عثمان المدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسيوط، على جائزة الأستاذ الدكتور على عبدالعزيز سليمان لأحسن رسالة دكتوراه فى التاريخ الاقتصادي للعام 2020، وحصول الدكتور صادق فتحى صادق المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسيوط على جائزة الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم لأحسن رسالة ماجستير فى تاريخ العرب الحديث، وحصول الباحثة شيماء حسن على حسن بقسم التاريخ بكلية الآداب، على جائزة الأستاذ الدكتور على عبدالعزيز سليمان لأحسن رسالة ماجستير مناصفة.ومن جانبه هنأ الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، الباحثين الفائزين فى تلك المسابقة والتي تعد واحدة من أكبر الجمعيات العلمية في الدراسات التاريخية، وهو ما يمثل فخراَ لكلية الآداب وباحثيها مقدماَ شكرة لإدارة الجامعة على ما تقدمه من دعم ورعاية مستمرة لطلابها وباحثيها وحرصها على توفير بيئة بحثية منطورة ومناخ علمي يساعدهم على العمل والعطاء والمساهمة فى تقدم الوطن ونهضته.