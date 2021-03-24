تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 23 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5575 طنا تشمل 3231 طن فوسفات و1044 طن يوريا و1300 طن مولاس.وذكر بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الوارد بلغت من البضائع العامة 30510 أطنان تشمل: 2304 أطنان نواتج و16825 طن ذرة و6999 طن خردة و1702 طن ابلاكاش و1560 طن زيت و1120 طن صودا.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 576 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وخس وورق عنب وخرشوف وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وليمون وزيتون ولب وفول وبرسيم) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ولبنان واليونان والهند وهولندا والصين وإيطاليا وبلجيكا وانجلترا وروسيا وسلوفينيا وألمانيا وإسبانيا.وأوضح البيان أن عدد الحاويات الواردة بلغ 192 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1586 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 201 ألف، و936 طنا.. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2783 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4376 شاحنة.