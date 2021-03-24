معهد ألماني يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي هذا العام

يتوقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو) تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا خلال العام الحالي بأكمله في ضوء التراجع المنتظر في الربع الأول من هذا العام جراء الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة كورونا.وخفض المعهد الآن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا لهذا العام ليصل إلى 3% فقط، بعدما توقع الخريف الماضي أن يبلغ 4%.يُذكر أن خبراء اقتصاديين آخرين، من بينهم مجلس حكماء الاقتصاد الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية، قاموا مؤخرا أيضا بخفض توقعاتهم.وجاء في تقرير توقعات المعهد، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الأداء الاقتصادي لألمانيا إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول مطلع 2022.وفي العام الماضي، تراجع الناتج الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 4.9%.