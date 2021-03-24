تدشين أول مزار للقديسين الموارنة في مصر

تدشين أول مزار للقديسين الموارنة في مصر
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:50 ص
تريزة شنودة _مونيكا جرجسطباعة
دشن المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، مزارًا للقديسين الموارنة وهم القديس مارشربل، والقديسة رفقة، والقديس نعمة الله، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر.
وأضاف البيان الصادر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المطران "شيحان" قد كرس المزار، وأقام الصلاة والتبريك وإضاءة الشموع، وذلك بحضور عدد من الكهنة، وأبناء الطائفة المارونية، ويُعد هذا المزار هو الأول في مصر لهؤلاء القديسين الذين لهم شهرة كبيرة في العالم.
بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.
وأضاف البيان الصادر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المطران "شيحان" قد كرس المزار، وأقام الصلاة والتبريك وإضاءة الشموع، وذلك بحضور عدد من الكهنة، وأبناء الطائفة المارونية، ويُعد هذا المزار هو الأول في مصر لهؤلاء القديسين الذين لهم شهرة كبيرة في العالم.
بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.