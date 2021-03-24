ليبيا وفرنسا تبحثان آليات التعاون في حماية الحدود

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، آليات التعاون بين البلدين في حماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية.وأوضح المجلس - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء - أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات وتحديدا في المساعدة لحماية الحدود الجنوبية والبحرية الليبية وتأمينها ومكافحة تدفق الهجرة غير شرعية.من جانبها، رحبت وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي بمساعدة ليبيا من أجل النهوض بها حتى تتخطى هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة دعمها الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.