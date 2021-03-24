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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: وقف حركة الملاحة النهرية بين أسوان والأقصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:38 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضًا ببحيرة ناصر نظرًا للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وكلف المحافظ بفتح غرف عمليات الوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات لمركز العمليات الرئيسية بالمحافظة من أجل سرعة التدخل في حالة حدوث حرائق أو سقوط نخيل وأشجار أو تعرض شبكات الكهرباء الهوائية للقطع، بالإضافة إلى تأمين محطات مياه الشرب بمغذيات كهربائية بديلة.

وكشف محافظ أسوان أن الطرق السريعة ما زالت مفتوحة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة، حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة يتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضًا تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى.

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