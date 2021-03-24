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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري ينعى حمدان بن راشد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:49 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
أميرة العناني
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تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ولدولة الإمارات، والشعب الإماراتي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

وتوفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، عن عمر ناهز 76 عامًا وهو شقيق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وقضى الشيخ حمدان ثلاثة أرباع من عمره ومسيرته وزيرًا ومسئولًا عن عدة مؤسسات في حكومات الإمارات المتعاقبة.

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