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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منتدى المنافسة يناقش تدابير الحكومات العربية للحدِّ من تداعيات كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:51 ص
كورونا
كورونا
دعاء أبو العزم
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لليوم الثاني على التوالي، استأنف منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية أعماله وجلساته، والذي يستضيفه جهاز حماية المنافسة المصري برئاسة الدكتور محمود ممتاز، بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تدور مناقشات اليوم حول تطورات سياسات المنافسة، والتدابير التي اتخذتها حكومات الدول العربية للحدِّ من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويشارك في هذه الجلسة كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، والدكتور مجاهد الطيب - عضو مجلس المنافسة الجزائري، وحسن أبو عبد المجيد - نائب رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، ومارلين نعمة - رئيسة قسم الدراسات القانونية في وزارة الاقتصاد بلبنان، ومروة راشد خميس العلوي - الباحثة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وتحسين محمود مثنى - رئيس قسم السوق والقطاع الخاص في وزارة التخطيط بالعراق، ورضا بن محمود - رئيس مجلس المنافسة التونسي، وممثلين عن أجهزة المنافسة من البلدان العربية والأجنبية المشاركة، ويترأس هذه الجلسة الدكتور عبدالعزيز الزوم - محافظ الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية.

وفي نهاية المنتدى يترأس الدكتور محمود ممتاز جلسة الختام، والتي سيتم فيها تحديد أفضل الممارسات والتجارب، والإعلان عن التوصيات والاستراتيجيات وخطط العمل المقبلة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.

وبدأت فعاليات المنتدى منذ صباح أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويشارك فيه ممثلو المنظمات الدولية وهم: رولا دشتي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ وتيريزا موريرا – رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الأونكتاد)؛ والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يشارك في الجلسات مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وألبانيا وجنوب إفريقيا. ومن الدول العربية كلٌّ من: السعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وعمان... وغيرها من دول المنطقة.

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