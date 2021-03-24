الآن.. اشتري سيارتك بـ«بيتكوين»

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، اليوم الأربعاء، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.وكتب على تويتر اليوم الأربعاء: "يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية".والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا عن أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبًا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.