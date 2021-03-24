انطلاق منتدى الأعمال «المصري-الكرواتي» الأربعاء المقبل

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، منتدى الأعمال المصري-الكرواتي، الأربعاء المقبل، لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، بحضور وزراء خارجية البلدين.وقال المهندس إبراهيم محمود العربي،، رئيس الاتحاد، إن منتدى الأعمال المشترك سيتم تنظيمه بعد توقف استمر منذ عام 2010، ومن المتوقع أن ينال زخما سياسيا واقتصاديا، حيث يعقد على هامش زيارة جوردان رادمان، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي والوفد الاقتصادي المرافق له، وبحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات.وأوضح العربي، أنه من المقرر أن يشارك بنك الإعمار والتنمية الكرواتي في المنتدى هذا العام لتقديم الدعم التمويلي لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المتخصصين في قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط انتاج الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية.وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية، مشيرا إلى أن كافة الأعمال التنسيقية لبدء المنتدى تمت بالتعاون مع الدكتور بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وتوميسلاف بوشنياك، السفير الكرواتي بالقاهرة، واللذان شاركا في اللقاءات التحضيرية للمنتدى.وأوضح العربى أن الهدف من تلك الفعاليات هو تنمية التبادل التجاري من خلال تنويع المزيج السلعي واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد اأاوروبي، وجذب الاستثمارات الكرواتية خاصة في التصنيع، من أجل التصدير إلى إفريقيا والدول العربية والبنية التحتية والغاز والبترول والتعدين.ومن جهته، قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إن المنتدى المزمع انعقاده الأسبوع المقبل يعد الجولة الثانية للقاءات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بعد انعقاد جولته الأولى فى عام 2010، بحضور يادرانكا كوسور، رئيس وزراء كرواتيا، ومن المقرر أن يركز منتدى الأعمال على التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والبنية والبترول والغاز، والتصنيع المشترك بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.وأشار عز إلى أن المنتدى بعد كلمات وزراء الخارجية ورؤساء الاتحادات سيعرض فرص التعاون المشتركة ويليه لقاءات ثنائية بين الشركات الكرواتية ونظيرتها المصرية بهدف خلق تحالفات تجارية واستثمارية.