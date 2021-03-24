حالة الطقس يوم الأربعاء والخميس 2021، شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع، فقد شهد بدايته ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بينما شهد اليوم الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح، وبرودة شديدة، لذا تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عن الأحوال الجوية على مدار اليومين القادمين الأربعاء والخميس.

حالة الطقس يوم الأربعاء والخميس 2021

نظرًا لعدم استقرار حالة الطقس على مدار الأيام الماضية من ارتفاع درجات الحرارة مع الأتربة الشديدة التي ملأت الجو، إضافة إلى الرياح والرعد في بعض المناطق، فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، وغدا الخميس الموافق 24 ، و25 مارس الجاري، من جانبها شددت وأوصت الهيئة، على المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

وأما بالنسبة لحالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021: فقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%.





كما يشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ورياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.





ما هي حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021

وأما حالة الطقس غدَا الخميس 25 مارس الجاري، فقد أكدت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30%.





بينما سيكون هناك شبورة مائية في الساعات المبكرة من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية. كما سيكون هناك نشاط الرياح معتدل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.



