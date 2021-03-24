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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:30 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
نضال ممدوح
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تقام اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بمختلف الهيئات والمراكز الثقافية، عبر البث المباشر واللقاءات على الأرض، يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:

تستقبل قاعة "أوبونتو" بالزمالك، في الثانية عشرة ظهرا، افتتاح معرض للنسيج بعنوان "ذكريات مُعلقة" للفنان سيف الرشيدي، بالدور الأول من الجاليري، هذا ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء 20 أبريل القادم.

تنطلق في السادسة فعاليات "ملتقي الشعراء - دورة الشاعر صلاح عبد الصبور"، والذي ينطمه المجلس الأعلى للثقافة؛ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد كبير من مقار قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة؛ وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بـ اليوم العالمي للشعر.

وتحمل اسم الدورة الحالية للملتقى اسم الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور (1931-1981) وضمن عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في ذكرى مرور 40 عام على رحيل الشاعر الكبير.

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة، المعرض الجماعي "إبداعات نسائية"، والذي يقام بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الفنانات التشكيليات٬ ويأتي المعرض في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بأعياد الأم، وعيد المرأة المصرية.

تنظم دار العين للنشر، حفل إطلاق وتوقيع أحدث إصداراتها، كتاب "حكايات تاريخية من هنا وهناك" من تأليف الدكتور علي الحفناوي، وذلك في السابعة من مساء بنادي جاردن سيتي.

تعقد في السادسة بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة جديدة بعنوان ندوة "التنمية المستدامة في مصر"، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، وتديرها الدكتورة نجوى عبد الله سمك، ويشارك فيها كل من منى عصام، يمن الحماقي، إيهاب شلبي.

وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات فيسبوك.

يحل الشاعر السعودي جبران محمد علي قحل، في السادسة، بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على يوتيوب، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن تقرأ "قحل" مجموعة من قصائده الشعرية وهي أول البدء ــ لهفة الميعاد ــ لمي نشيدك ــ ارتياب.

ينظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي، في الثامنة عرض للفيلم الوثائقي الطويل ٬Looking for Richar، أو "البحث عن ريتشارد" للنجم العالم آل باتشينو، ويعقب العرض مناقشة حول قصته ومسيرة آل باتشينو السينمائية، يدير الندوة الناقد الدكتور نادر رفاعي.

تنطلق في الثانية عشرة ظهرا، فعاليات المعرض الشخصي للفنان محمد خضر، والذي يقام تحت عنوان "051"، بجاليري أوبونتو بالزمالك، ويستمر حتي 20 أبريل القادم.

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