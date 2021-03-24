أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

دافع مختبر أسترازينيكا عن فعالية لقاحه ضد "كوفيد-19" بعدما شككت هيئة أميركية ناظمة بنتائج التجارب السريرية عليه، فيما تكافح دول في العالم موجات جديدة من الوباء.ومع تسارع برامج التلقيح في العالم، تعرض لقاح آخر لنكسة الأربعاء مع قرار سلطات هونغ وماكاو تعليق عمليات التطعيم الجارية بلقاح فايزربايونتيك بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح المضادّ لكورونا بوجود عيوب في توضيب دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.وهذه الشكوك تشكل ضربة لآمال العلماء بسرعة التلقيح لأنهم يعتبرون أن هذا هو أفضل أمل لوقف الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 2,7 مليون شخص في العالم.ودافع مختبر أسترازينيكا عن لقاحه الذي يرفض قسمًا كبيرًا من الأوروبيين تلقيه، مؤكدًا أنه فعّال بنسبة 79% ضد فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، بعد تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة شملت 32449 شخصًا.