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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المنيا الجديدة: تنفيذ أعمال رصف طرق حي النوادي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق بمشروع رصف طرق حي النوادي (المرحلة الثانية) تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال على مستوى القطاعات بالمدينة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر من إدارات التنفيذ مع الشركات المنفذة، وتكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال، والحفاظ على إظهار مدينة المنيا الجديدة بالشكل اللائق.​

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