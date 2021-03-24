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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: بنك ناصر تحمل مبالغ هائلة للنفقة بلغت 2 مليار جنيه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:32 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم البدء فى تنفيذ فعاليات حوارات مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ومع المعنيين بقضايا المطلقات في مختلف المحافظات.

ولفتت "القباج"، فى تصريحات صحفية، إلى أن بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تأمين الأسرة التابع له، تكبد أكثر من طاقته لسداد النفقة، مشيرة إلى أن البنك تحمل مبالغ هائلة لسداد النفقة وصلت إلى 2 مليار جنيه.

وأوضحت أنه يتم البحث عن آليات إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعى سيشمل الأطراف المعنية، والجمعيات الأهلية لحماية الأسرة، حيث سيتم السماع للرجال والنساء، وبحث قواعد البيانات ببنك ناصر، لحل موضوع النفقة بما يرضي جميع الأطراف، وبما يحمي الأسرة المصرية.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي أن صندوق تأمين الأسرة يستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق ولا يستهدف الربح، كما يضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور لصالح المستفيدين، سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

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