الصين تدين «نفاق» الأوروبيين بعد استدعاء سفرائها
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:25 ص
وكالاتطباعة
أدانت الصين اليوم الأربعاء "مضايقات ونفاق" الأوروبيين بعد استدعاء سفرائها في دول عدة إثر العقوبات التي فرضتها بكين على برلمانيين ومنظمات أوروبية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ أمام الصحفيين: "الصين لا تقبل هذه الطريقة غير العقلانية من بعض الدول الأوروبية لاستدعاء سفرائها".
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ أمام الصحفيين: "الصين لا تقبل هذه الطريقة غير العقلانية من بعض الدول الأوروبية لاستدعاء سفرائها".