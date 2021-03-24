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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدين «نفاق» الأوروبيين بعد استدعاء سفرائها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أدانت الصين اليوم الأربعاء "مضايقات ونفاق" الأوروبيين بعد استدعاء سفرائها في دول عدة إثر العقوبات التي فرضتها بكين على برلمانيين ومنظمات أوروبية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ أمام الصحفيين: "الصين لا تقبل هذه الطريقة غير العقلانية من بعض الدول الأوروبية لاستدعاء سفرائها".

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