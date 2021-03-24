ارتفاع مؤشرات البورصة بدعم من اتفاق «المركزي» والرقابة المالية

عادوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من قراراي هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم البورصة.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12764 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4101 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2765 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 25 ألف سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2 مليون سهم، 787.6 ألف سهم، 204.5 ألف سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 15 ألف سهم.وأعلنت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.في سياق آخر أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%، كما اشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.قال المهندس شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل في استكمال المشروعات الاستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة وشراء حصص الأقلية في الشركات التابعة لها، إذ سيتم استثمار حوالي 80 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتنمية عدد من الآبار المنتجة بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، ومبلغ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة التوليدية لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة.في سياق منفصل أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على الدراسة المقدمة في أكتوبر 2020 والخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية والتي أوضحت أن القيمة العادلة للسهم 337.8 جنيه، وحيث أن الشركة تسلمت تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة أمس، وأظهر التقرير وجود خطأ في التجميع بالدراسة المقدمة لتصبح القيمة العادلة للسهم 334.19 جنيه بدلًا من 337.8 جنيه.