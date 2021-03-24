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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد حضور «المتفائل».. محافظ الفيوم يكرم «بيت المسرح»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:23 ص
المتفائل
المتفائل
حسين الجندي
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كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس الثلاثاء، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وفريق عمل عرض "المتفائل"، من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، تقديرا للمجهود الكبير المبذول في تقديم العرض بالمحافظة، عقب حضوره العرض الذي يقدم حاليا على مسرح قصر ثقافة الفيوم ويستمر حتى الجمعة المقبل، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وأعرب الأنصاري عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بالمحافظة وبمستواه الفني الراقي ورسائل الأمل والتفاؤل التي أرسلها العرض، والحضور المتميز من جمهور بالمحافظة.

‎جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" بدأ رحلته مع مشروع المواجهة والتجوال من محافظة الغربية بداية شهر مارس الجاري، وقدم 5 ليالي عرض بالمجان على قصر ثقافة طنطا، حقق خلالها العرض إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث كانت كل ليالي عرضه كاملة العدد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن يقدم العرض خلال شهر مايو المقبل بمحافظتي قنا وأسيوط.

‎تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهو من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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