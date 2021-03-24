سفير بريطانيا في اليمن: المبادرة السعودية تتوافق مع المقترحات الأممية

قال سفير بريطانيا في اليمن"مايكل آرون"، اليوم الأربعاء، إن المبادرة السعودية تتوافق مع مقترحات المبعوث الأممي للحل في اليمن، متابعا "لا أرى خلافات كبيرة تعيق تنفيذ المبادرة السعودية للحل في اليمن"، مشددا على أنه حان الوقت للتوصل لحل في اليمن، والتركيز على الجوانب الإنسانية.وأعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أعلن أول أمس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحا خلال مؤتمر صحفي أن المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة.