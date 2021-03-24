مسئولو «حدائق أكتوبر» يتابعون العمل بمنطقتي «ابني بيتك 5 و7»

قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بجولة تفقدية لقطاعي منطقة إبني بيتك 5 وابني بيتك 7، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالقطاعين وإزالة أي عقبات.وتابع المهندس محمد مصطفى، خلال جولته، موقف أعمال اللاند سكيب بابني بيتك 5، وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بابني بيتك 7.وشدد المهندس محمد مصطفى، على ضرورة تنفيذ الأعمال بأفضل جودة ممكنة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر.كما وجه رئيس الجهاز بزيادة معدلات رفع المخلفات وإزالة أي تعديات أو إشغالات، وإزالة أي أسباب لشكاوى المواطنين من النظافة، مع البدء في حصر أماكن الخدمات للاستفادة القصوى منها.​