رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تحصل مليون جنيه مستحقات مصري بالرياض

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري"اشرف.ع.ع.ح"، والذي كان يعمل بإحدى الشركات القابضة بالرياض، وبلغت إجماليها  259 ألفا و216 ريالا سعوديا، أي مايوازي مليون و75 ألفا و746 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات القابضة بالرياض، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال سعد الدين، إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي  رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه نظرا لتعذر التسوية الودية تم اللجوء للمحكمة العمالية بالرياض، والتي حكمت بأحقية العامل في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وتم الحصول على حكم قضائي بمبلغ 259 ألفا و216 ريالا سعوديا.

وأشار إلى أنه بعد حصول العامل على الحكم القضائي تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم بإصدار شيك بالمبلغ أو بالتحويل المباشر من إدارة الشركة على حسابه البنكي، وتم تحديث بيانات العامل وتحويل المبلغ لحسابه، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي من مكتب العمل وغادر العامل المملكة إلى أرض الوطن.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

الإعدام شنقًا لـ«سفاح الجيزة» في قتل صديقه


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

موعد إجازة شم النسيم 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية