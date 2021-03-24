إصابة 7 بتصادم ميكروباص وجرار زراعي بطريق بحيرة قارون في الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، بطريق بحيرة قارون أمام محطة الصرف الصحي بشكشوك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى إبشواي المركزي.كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، بطريق بحيرة قارون، وانتقلت سيارات الإسعاف علي الفور الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى إبشواي المركزى.