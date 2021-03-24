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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: إنجاز 95% من المرحلة الأولى بمحطة معالجة الصرف بالسادات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:21 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3يوم بمدينة السادات، لاستخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشرع بلغت نحو 95% بتكلُفة استثمارية حوالي 223 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التشغيل الجزئي للمحطة في أقرب وقت.

وأضاف الجزار، أن المياه المعالجة من المحطة سيتم استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمناطق السكنية من المنطقة السكنية الأولى حتى المنطقة السكنية الـ33 بمدينة السادات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه النقية المستخدمة في الزراعة، وزيادة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة لتكون متنفسًا لسكان تلك المدن.

وفي سياق متصل، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأوضح منيع، أنه يجري أيضًا تنفيذ محطة رفع صرف صحي لفصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة 25 ألف م3يوم، حيث تقوم بدورها برفع ناتج الصرف الصناعي من المصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة، ووصلت نسبة إنجازها إلى 70%، مشيرًا إلى أن تلك المحطة تأتى ضمن منظومة تطوير الصرف الصحي بالمدينة بفصل الصرف الصناعي عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.

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