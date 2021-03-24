إعطاء 1.55 مليون جرعة من اللقاحات كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 27 ألفا و206 جرعات يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.5 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسبوعا.