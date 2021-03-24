رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: التفتيش على 692 منشأة بالقليوبية خلال فبراير

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:24 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
قالت إيمان السيد شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بإجراء قياس مستوى مهارة 1882 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1537 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 13 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 189 محضرا، كما تم التفتيش على 46 منشأة يعمل بها 61 طفلا وتم إنذار 16 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 232 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 141 محضرًا، وتم عقد 3 ندوات توعية، وبحث 66 شكوى في نفس المجال.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوي المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى، تم تسوية 26 منها وديا، وإحالة 49 للقضاء، وحفظ 49 شكوى، وما زالت هناك 118 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت، أنه في مجال التدريب المهني تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "الأحراز" شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ16 متدربًا.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا

الأحد.. تكريم «أمهات السينما» في احتفال «محبي الأطرش» بعيد الأم