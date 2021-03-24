القوى العاملة: التفتيش على 692 منشأة بالقليوبية خلال فبراير

قالت إيمان السيد شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بإجراء قياس مستوى مهارة 1882 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1537 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 13 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 189 محضرا، كما تم التفتيش على 46 منشأة يعمل بها 61 طفلا وتم إنذار 16 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 232 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 141 محضرًا، وتم عقد 3 ندوات توعية، وبحث 66 شكوى في نفس المجال.وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوي المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى، تم تسوية 26 منها وديا، وإحالة 49 للقضاء، وحفظ 49 شكوى، وما زالت هناك 118 شكوى تحت البحث والدراسة.وأضافت، أنه في مجال التدريب المهني تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "الأحراز" شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة، فضلًا عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ16 متدربًا.وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.