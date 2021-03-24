السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية سنوية لتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام، يتم فيها تكريم عدد من الشخصيات النسائية ممن لهن إسهامات فى مجالات علمية وأدبية مختلفة، وممن تصدين لمشاكل وقضايا المجتمع والدفاع عنها، حيث ستقام احتفالية هذا العام بمسرح الجمهورية فى الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 27 مارس الجارى، والتى تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.يتضمن برنامج الاحتفالية تقديم حفل فنى للفرقة المصرية للموسيقى العربية، يليه القاء كلمات لكل من د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، يليها تكريم عدد 18 من الشخصيات النسائية العامة على المستوى القومى، ويحصلن على درع الهيئة وشهادة تكريم، وهن: د. رجاء منصور الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، د. لولا زلقمة رائدة مجال العلاقات العامة فى مصر، ثريا محمد بطلة التنس وأفضل هدافة مسجلة لبطولة إفريقيا حتى الآن، د. سعاد عبدالرحيم أستاذ الاجتماع ومدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسناء تيمور كابتن طيار وأول سيدة مصرية تعمل بمجال الطيران بمصر للطيران، الفنانة رجاء حسين، رضوى محمود أول مذيعة ذات إعاقة بصرية تظهر على شاشات التليفزبون المصرى، د. مكارم الغمرى أستاذ الآدب الروسى والعميد السابق لكلية الآلسن بجامعة عين شمس، الفنانة ريهام عبدالحكيم، المهندسة المعمارية داليا السعدنى التى دخلت قائمة أشهر 100 مهندس معمارى حول العالم فى مجالى العمارة والتصميم، د. منى طمان مهندسة برمجيات، السفيرة منى عمر التى تم انتخابها مؤخرًا عضوًا فى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، د. إيمان بيبرس مستشارة وخبيرة بالتنمية بالعمل الأهلى، اللواء حنان يوسف هجرس مدير ادارة حقوق الإنسان بالقاهرة، د. سهير عثمان فنانة تشكيلية، د. إلهام محمود إبراهيم وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، هبة راشد مؤسسة جمعية مرسال، بالإضافة لتكريم خاص لروح المناضلة زينب الكفراوى الفدائية البورسعيدية التى تعد أيقونة المقاومة الشعبية النسائية ببورسعيد أثناء العدوان الثلاثى على مدينة بورسعيد.أما على المستوى الثانى؛ فسيتم تكريم عدد 18 شخصية "شخصية عامة بالإضافة لمبدعة" تتضمن اختيار شخصيات نسائية من الأقاليم الثقافية بواقع 2 عن كل إقليم ثقافى، بجانب اختيار 6 من مبدعات الهيئة فى مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والمسرحية، وذلك بإهدائهم ميدليات ذهبية، أما المستوى الثالث فيتم فيه تكريم عدد 38، أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة على أن تكون من بينهن عدد 8 أم اعتبارية للهيئة ويحصلن على شهادة تقدير وميدالية فضية ومبلغ 500 جنيه.