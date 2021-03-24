تحرير 14 محضر صحة وبيئة في حملات بالمنوفية (صور)

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية الموسعة بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية ببذل مزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.وفى هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، أسفرت عن تحرير 7 محاضر شهادة صحية، 3 إنذارات بيئة، 2 محضر إشغال طريق، وكذا 2 محضر عدم سير في إجراءات التراخيص، فضلا عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.وفى ذات السياق قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين للتفتيش على محلات الجزارة وبيع اللحوم والمواد الغذائية بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومختومة بأختام مزورة وعرضها للبيع وتم التحفظ على 220 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.هذا وتواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة المعنية في استمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع الغذائية ورصد المخالفات ومحاربة الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.