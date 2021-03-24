«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء غد الخميس، أمسية شعرية تحمل عنوان "قراءة في نماذج من أشعار العامية"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.ومن المقرر أن تدير الأمسية الكاتبة سوسن رضوان، ويشارك فيها عدد من الشعراء الشباب وذوي الهمم منهم أمل حجاج، عبير علام، محمد الفرماوي، ويتخلل الأمسية فقرات غنائية للمطربين هيثم عصام وفرح رفعت.جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، والصوت الذهبى، وغيرها.ويقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.